شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن تطعيم 91% ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم تطعيم عدد 50 ألف و321 طفلًا وطفلة خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل بنسبة 91.7 من إجمالي المستهدف .

وأضاف شوكة، في بيان، أن الحملة استمرت لمدة 4 أيام خلال الفترة من 28 فبراير الماضى حتى الأمس 3 مارس الجارى، وكانت تستهدف تطعيم عدد 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة من المقيمين والوافدين اليها من المصريين وغير المصريين في المرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات بهدف المحافظة على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

وقال شوكة، أنه تقرر بناء على تعليمات وزارة الصحة مد العمل في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومين اضافيين في جميع المستشفيات والفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومكاتب الصحة .

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أنه جارى توفير الطعوم اللازمة وتوفيرها في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء بهدف استكمال التطعيم للمستهدفين بنسبة 100 %، مؤكدا أن التطعيم مجانى ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم .