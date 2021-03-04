شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية يرأس اجتماع سنودس الكنيسة الأنجليكانية بمشاركة 9 دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا، اجتماعًا مع أعضاء سنودس الكنيسة في الدول العشرة التابعة له، اليوم الخميس، والتى تضم مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وذلك خلال جلسة افتراضية عبر برنامج زووم بدأت بالتأكيد على أهمية مبدأ التلمذة ودورها في الخدمة الكنسية، مشدداً على إنها رسالة المسيح لتلاميذه التي اتبعوها فتأسست الكنيسة.

وقال المطران أن قادة الكنائس المختلفة قدموا خلال الاجتماع مجموعة من التقارير حول مجريات الخدمة في الدول العشرة التي تتبع الإقليم بين أبرشيات مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، وجامبيلا إذ عرض قادة الكنائس آخر ما آلت إليه الخدمة الكنسية والمجتمعية في بلادهم بالإضافة للزيارات الرعوية.

حضر اجتماع اللجنة، الأسقف سامي فوزي أسقف أبرشية شمال أفريقيا والقس ديفيد عزيز راعى الكنيسة بتونس والقس كريمسون راعى الكنيسة بليبيا والقس هو توماس راعى الكنيسة بالجزائر، كما حضر الأسقف كوان كيم سينج أسقف أبرشية القرن الأفريقى والقس جيدي من ايبارشية القرن الأفريقى وحضر القس أرميا راعى من ابرشية جامبيلا ومن ابروشية مصر دكتور ماجد بطرس وارشيدياكون عماد باسيليوس والدكتورة هدى الجندي أعضاء اللجنة التنفيذية وفؤاد رشدي المستشار القانونى للكنيسة الأسقفية.

كان رئيس أساقفة كانتربري قد أعلن في شهر يوليو الماضى تأسيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذي يضم مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وتم اختيار المطران منير حنا رئيس له.