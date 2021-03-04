شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4240 طن قمامة ومخلفات من مراكز مشتول السوق والإبراهيمية والقرين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع بديوان عام الشرقية، إن الوحدة قامت برفع 3200 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق، على مدار 11 يوماً وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطة حديثة، بالإضافة إلى رفع 540 طن قمامة من كفر أبوالديب التابع لوحدة كفور نجم بمركز الإبراهيمية، بواقع 27 نقلة على مدار 6 أيام، ورفع 420 طن قمامة من مدينة القرين بواقع 21 نقلة، وكذلك رفع 80 طن قمامة من الغار بواقع 4 نقلات، بإجمالى 4240 طن قمامة ومخلفات، باستخدام 5 معدات ما بين سيارات ولوادر.

وأشار رئيس وحدة التدخل السريع إلى أن الوحدة قامت بتسوية مخلفات البناء بطريقى أبوالأخضر الزقازيق، وطريق منيا القمح الزقازيق، بالإضافة إلى تنظيف جسر الترعة ورفع الإشغالات بكفر أبوالديب، التابع لوحدة كفور نجم مركز الإبراهيمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية في رفع القمامة ومخلفات الهدم، وكذلك تنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي وصحي نظيف، وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، موجها بضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.