شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة من الأحد.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ننشر العديد من الوظائف الخالية التي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «طور وغير»، علما بأن هناك مقابلات تبدأ من الأحد 7 مارس وفقا لكل شركة كما هو موضح في الشروط والتفاصيل أدناه :
1- شركة كوب للملابس الجاهزة ببني سويف
تعلن عن يوم مفتوح يوم الاربعاء 10 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 5 م على الوظائف التالية:
------
مكان العمل: بني سويف
------
1- مسئول مبيعات بالفرع (عدد 15)
2- نائب مدير فرع
3- مدير فرع
----------------
مزايا الشركة
*مرتبات من 1800 الى 3500 حسب الخبرة والوظيفة + العمولة
*تأمينات *فرص للترقي *
--------
الشروط العامة :
* المؤهل متوسط وعالي خريجين وطلبة
- حد اقصى للسن 35 سنة
- يفضل خبرة سنة في نفس الوظيفة
- شرط اجاده استخدام برامج الoffice وبرامج البيع ( ينطبق على مسؤلى الفرع فقط )
---------
للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا
والذهاب في الميعاد والمكان التاليين
-------
العنوان:-
مركز شباب العبور بمدينة بني سويف
الميعاد: يوم الاربعاء 10 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 5 م
============
2- شركة الفرجاني هايبرماركت نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها في الفتره الحاليه ولقرب افتتاح فرعها الجديد بالمهندسين
تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 7 مارس 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا على الوظائف التالية:
------
مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة
------
أولا وظائف متنوعة:
------
محاسب فرع
موظف FMC
كاشير – خلف كاشير- منسق ممرات- منسق منزلية- منسق مخزن- منسق تجميل
بائع بقالة- بائع عطارة- بائع لحوم برازيلى موظف خدمة توصيل- موظف أمن- موظف كاميرات
- موظف خدمات- فنى تبريد وتكييف
-----
ثانيا وظائف مشرفين ومديرين خبرة
-----
1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .
2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .
3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .
4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)
5- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)
1. 8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .
2. 10- مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)
3. 13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)
4. 15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)
5. 20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)
----------------
مزايا الشركة:
*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *
الشروط العامة :
* جميع المؤهلات الدراسية. *يوجد فرص عمل للطلبة
---------
للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا
والذهاب في الميعاد والمكان التاليين
العنوان:-
79 شارع احمد عرابي، اول كوبري عرابي المهندسين الجيزه
الميعاد: يوم الاحد القادم 7 مارس 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا
لينك المكان على جوجل: اضغط هنا
للاستفسار:-
01211133942 / 01208366630 / 01033334749
واتس اب01222777251
=============
3- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب سائقين رخصة مهنية (خاصة) لفرع الشركة بالقاهرة
-السن: 29 إلى 39.
- إجادة بسيطة للغة الإنجليزية.
- يفضل الخبرة السابقة في التعامل مع الأجانب.
* للتقديم برجاء ملئ البيانات وسيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية.
للتقديم: اضغط هنا
==================
4- شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة
- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الاربعاء الموافق 10 مارس 2021 م
لفروع: ( العجمي- المندرة- السيوف- محرم_بيك- العامرية )
عنوان_المقابلات :
الاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري- سنتر الزهراء- شركة امان بالدور الاول علوي .
المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .
الوظائف_المتاحة:
1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)
* المهام الوظيفة:
- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.
- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.
- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .
* متطلبات الوظيفة:
- مؤهل عالي_فقط .
- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.
- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.
2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)
متطلبات الوظيفة:
- مؤهل عالي مناسب.
- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.
- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.
3) مدير_فرع: (جميع الفروع)
- مؤهل عالي
- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.
4) مدير_منطقة:
- مؤهل عالي
- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 10 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير منطقة.
5) محاسب: (العامرية- محرم بك)
6) امين_خزينة: (العامرية- محرم بك)
7) اداري
مسئول_نظم_معلومات (يشترط الخبرة)
9) اوفيس_بوي: (العامرية- محرم بك)
• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط- خريجين فقط- عدا وظيفة (اوفيس بوي) دبلوم فقط .
• الوظائف (5-6) كلية تجارة فقط تقدير جيد على الاقل .
• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .
•برجاء إحضار السيرة_الذاتية
للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :
MR. Mohamed Ali- 01069097007
MR. Islam Magdy- 0109103255
=======================
5- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب عمال مخازن- (مخزن العبور)
الشروط:
ذكور فقط
- موقف محدد من التجنيد
السن :23-35
- المميزات:
- عقد ثابت
- تأمين طبي واجتماعي
- 8 ساعات عمل يوميا مع امكانية العمل وقت اضافي
- اجازة الجمعة والاجازات الرسمية
- لمن يرغب في التقديم برجاء ملئ الاستمارة على الرابط التالي: اضغط هنا
=================
6- مطاعم بازوكا تطلب :
الوظـائــــــــــــف :-
١_ عضــــــــو فريــــــق مطعم
مكان العمل: الجـــــــيزة _ القاهـــرة
الشــــــــــــروط:-
- السن من ١٨ إلى ٢٥ سنه
- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط .
الحقوق والمميزات :-
مرتبات مجزية
بدل وجبات
بدل مواصلات
１- مرتبات مجزية
２- بدل وجبات
３- بدل مواصلات
４- تأمين صحي
５- تأمين إجتماعي
６- اجازة أسبوعية
للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا
======================
7- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب أوفيس بوى (عمال نظافه وبوفيه) لفرعها بصلاح سالم
للتقديم برجاء ملئ البيانات: اضغط هنا
وسيتم تحديد موعد للمقابله الشخصيه
- مشرفين مبيعات (بقسم الاكسسوارات)
المنطقة: الجيزة
*المتطلبات :-
- شباب فقط
- السن من 23 سنة لـ 32 سنة
- خبرة من سنة لسنتين في مجال المبيعات (يفضل في مجال الالكترونيات/اكسسوارات الموبيل)
- مؤهل عالى فقط
(راتب ثابت + تامين اجتماعى + تامين طبي + بدلات اخرى)
-ملحوظة: يرجي وجود محل سكن المتقدم بالقرب من منطقة الجيزة
- التواصل عن طريق ارسال السيره الذاتيه فقط
- لمن يرغب في التقديم يرجي ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
يرجى تحديد الوظيفه في الايميل
(Accessories Sales Supervisor)
====================
8- A big company in software field is looking for:
1- BD Specialist
2- Graphic Designer
3- Motion Graphics Designer
4- Social Media Marketing Specialist
--------
Location: Nasr city
-------
1- BD Specialist
Job Description:
• Acting as a focal point between partners and various internal departments.
• Follow up assigned project implementations.
• Attending meetings and conducting presentations for assigned accounts.
----
Requirements:
- High education
- Experience from 4 to 7 years
- Both gender
- Maximum age 35
---------------
2- Graphic Designer
Job Description:
• Designs and produces various marketing materials
• Creates and produces a wide range of web products HTML، Java scripts, CMS Systems Wordpress, etc.
• Conducts usability testing including testing live sites، apps, prototypes.
• Works with UX team to conduct applicable pre-launch user testing to ensure implemented designs meet user needs and brand experience expectations.
----
Requirements:
- High education
- Experience from 4 to 7 years
- Both gender
- Maximum age 35
• Adobe After Effects
• Illustrator
• Photoshop
• InDesign
• At least 3 years graphic design experience including video production design and animation
---------------
3- Motion Graphics Designer
Job Description:
Create highly engaging complex animations for a diverse array of media، including smartphones, tablets and the web.
• Work with illustrators، designers and instructional designers to understand the project scope and objectives.
• Assist in the creation of animation storyboards.
• Prepare conceptual layouts for the motion graphic project.
----
Requirements:
- High education
- Experience from 4 to 7 years
- Both gender
- Maximum age 35
• Adobe After Effects
• Illustrator
• Photoshop
• InDesign
• At least 3 years graphic design experience including video production design and animation
------------
4- Social Media Marketing Specialist
Job Description:
• Develop، implement and manage our social media strategy
• Define most important social media KPIs
• Manage and oversee social media content
• Measure the success of every social media campaign
• Stay up to date with the latest social media best practices and technologies
• Use social media marketing tools such as Buffer
----
Requirements:
- High education
• Good experience as a Social Media Specialist or similar role
Social Media Strategist using social media for brand awareness and impressions
• Excellent knowledge of Facebook، Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+ and other social media best practices
• Understanding of SEO and web traffic metrics
• Experience with doing audience and buyer persona research
• Good understanding of social media KPIs- Both gender
- Maximum age 35
-------------------
Benefits:
- Attractive salaries
- 2 days off Friday & Saturday
- 8 work hours
--------------
For Applying:
Send your cv on: [email protected]
Subject: (Job Title + 405) for example (Social Media + 405)
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736