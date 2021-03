شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة من الأحد.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

ننشر العديد من الوظائف الخالية التي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «طور وغير»، علما بأن هناك مقابلات تبدأ من الأحد 7 مارس وفقا لكل شركة كما هو موضح في الشروط والتفاصيل أدناه :

1- شركة كوب للملابس الجاهزة ببني سويف

تعلن عن يوم مفتوح يوم الاربعاء 10 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 5 م على الوظائف التالية:

------

مكان العمل: بني سويف

------

1- مسئول مبيعات بالفرع (عدد 15)

2- نائب مدير فرع

3- مدير فرع

----------------

مزايا الشركة

*مرتبات من 1800 الى 3500 حسب الخبرة والوظيفة + العمولة

*تأمينات *فرص للترقي *

--------

الشروط العامة :

* المؤهل متوسط وعالي خريجين وطلبة

- حد اقصى للسن 35 سنة

- يفضل خبرة سنة في نفس الوظيفة

- شرط اجاده استخدام برامج الoffice وبرامج البيع ( ينطبق على مسؤلى الفرع فقط )

---------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

والذهاب في الميعاد والمكان التاليين

-------

العنوان:-

مركز شباب العبور بمدينة بني سويف

الميعاد: يوم الاربعاء 10 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 5 م

============

2- شركة الفرجاني هايبرماركت نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها في الفتره الحاليه ولقرب افتتاح فرعها الجديد بالمهندسين



تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 7 مارس 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا على الوظائف التالية:

------

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة

------

أولا وظائف متنوعة:

------

 محاسب فرع

 موظف FMC

 كاشير – خلف كاشير- منسق ممرات- منسق منزلية- منسق مخزن- منسق تجميل

 بائع بقالة- بائع عطارة- بائع لحوم برازيلى موظف خدمة توصيل- موظف أمن- موظف كاميرات

- موظف خدمات- فنى تبريد وتكييف

-----

ثانيا وظائف مشرفين ومديرين خبرة

-----

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

1. 8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2. 10- مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

3. 13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

4. 15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

5. 20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

----------------

مزايا الشركة:

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية. *يوجد فرص عمل للطلبة

---------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

والذهاب في الميعاد والمكان التاليين

العنوان:-

79 شارع احمد عرابي، اول كوبري عرابي المهندسين الجيزه

الميعاد: يوم الاحد القادم 7 مارس 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

لينك المكان على جوجل: اضغط هنا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب01222777251

=============

3- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب سائقين رخصة مهنية (خاصة) لفرع الشركة بالقاهرة

-السن: 29 إلى 39.

- إجادة بسيطة للغة الإنجليزية.

- يفضل الخبرة السابقة في التعامل مع الأجانب.

* للتقديم برجاء ملئ البيانات وسيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية.

للتقديم: اضغط هنا

==================

4- شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الاربعاء الموافق 10 مارس 2021 م

لفروع: ( العجمي- المندرة- السيوف- محرم_بيك- العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري- سنتر الزهراء- شركة امان بالدور الاول علوي .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (جميع الفروع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) مدير_منطقة:

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 10 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير منطقة.

5) محاسب: (العامرية- محرم بك)

6) امين_خزينة: (العامرية- محرم بك)

7) اداري

مسئول_نظم_معلومات (يشترط الخبرة)

9) اوفيس_بوي: (العامرية- محرم بك)

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط- خريجين فقط- عدا وظيفة (اوفيس بوي) دبلوم فقط .

• الوظائف (5-6) كلية تجارة فقط تقدير جيد على الاقل .

• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

•برجاء إحضار السيرة_الذاتية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali- 01069097007

MR. Islam Magdy- 0109103255

=======================

5- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب عمال مخازن- (مخزن العبور)

الشروط:

ذكور فقط

- موقف محدد من التجنيد

السن :23-35

- المميزات:

- عقد ثابت

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل يوميا مع امكانية العمل وقت اضافي

- اجازة الجمعة والاجازات الرسمية

- لمن يرغب في التقديم برجاء ملئ الاستمارة على الرابط التالي: اضغط هنا

=================

6- مطاعم بازوكا تطلب :



الوظـائــــــــــــف :-

١_ عضــــــــو فريــــــق مطعم

مكان العمل: الجـــــــيزة _ القاهـــرة

الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٨ إلى ٢٥ سنه

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط .

الحقوق والمميزات :-

مرتبات مجزية

بدل وجبات

بدل مواصلات

1- مرتبات مجزية

2- بدل وجبات

3- بدل مواصلات

4- تأمين صحي

5- تأمين إجتماعي

6- اجازة أسبوعية

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

======================

7- شركة أوبو Oppo للهواتف الذكية تطلب أوفيس بوى (عمال نظافه وبوفيه) لفرعها بصلاح سالم

للتقديم برجاء ملئ البيانات: اضغط هنا

وسيتم تحديد موعد للمقابله الشخصيه

- مشرفين مبيعات (بقسم الاكسسوارات)

المنطقة: الجيزة

*المتطلبات :-

- شباب فقط

- السن من 23 سنة لـ 32 سنة

- خبرة من سنة لسنتين في مجال المبيعات (يفضل في مجال الالكترونيات/اكسسوارات الموبيل)

- مؤهل عالى فقط

(راتب ثابت + تامين اجتماعى + تامين طبي + بدلات اخرى)

-ملحوظة: يرجي وجود محل سكن المتقدم بالقرب من منطقة الجيزة

- التواصل عن طريق ارسال السيره الذاتيه فقط

- لمن يرغب في التقديم يرجي ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

يرجى تحديد الوظيفه في الايميل

(Accessories Sales Supervisor)

====================

8- A big company in software field is looking for:

1- BD Specialist

2- Graphic Designer

3- Motion Graphics Designer

4- Social Media Marketing Specialist

--------

Location: Nasr city

-------

1- BD Specialist

Job Description:

• Acting as a focal point between partners and various internal departments.

• Follow up assigned project implementations.

• Attending meetings and conducting presentations for assigned accounts.

----

Requirements:

- High education

- Experience from 4 to 7 years

- Both gender

- Maximum age 35

---------------

2- Graphic Designer

Job Description:

• Designs and produces various marketing materials

• Creates and produces a wide range of web products HTML، Java scripts, CMS Systems Wordpress, etc.

• Conducts usability testing including testing live sites، apps, prototypes.

• Works with UX team to conduct applicable pre-launch user testing to ensure implemented designs meet user needs and brand experience expectations.

----

Requirements:

- High education

- Experience from 4 to 7 years

- Both gender

- Maximum age 35

• Adobe After Effects

• Illustrator

• Photoshop

• InDesign

• At least 3 years graphic design experience including video production design and animation

---------------

3- Motion Graphics Designer

Job Description:

Create highly engaging complex animations for a diverse array of media، including smartphones, tablets and the web.

• Work with illustrators، designers and instructional designers to understand the project scope and objectives.

• Assist in the creation of animation storyboards.

• Prepare conceptual layouts for the motion graphic project.

----

Requirements:

- High education

- Experience from 4 to 7 years

- Both gender

- Maximum age 35

• Adobe After Effects

• Illustrator

• Photoshop

• InDesign

• At least 3 years graphic design experience including video production design and animation

------------

4- Social Media Marketing Specialist

Job Description:

• Develop، implement and manage our social media strategy

• Define most important social media KPIs

• Manage and oversee social media content

• Measure the success of every social media campaign

• Stay up to date with the latest social media best practices and technologies

• Use social media marketing tools such as Buffer

----

Requirements:

- High education

• Good experience as a Social Media Specialist or similar role

Social Media Strategist using social media for brand awareness and impressions

• Excellent knowledge of Facebook، Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+ and other social media best practices

• Understanding of SEO and web traffic metrics

• Experience with doing audience and buyer persona research

• Good understanding of social media KPIs- Both gender

- Maximum age 35

-------------------

Benefits:

- Attractive salaries

- 2 days off Friday & Saturday

- 8 work hours

--------------

For Applying:

Send your cv on: [email protected]

Subject: (Job Title + 405) for example (Social Media + 405)