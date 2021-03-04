شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صحة النواب» يعلن طرح أول دواء يستخدم لعلاج كورونا بالصيدليات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طرح أول دواء مُضاد للفيروسات يُستخدم في علاج كورونا المستجد في الصيدليات للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من الحالات «المعزولة منزلياً».

وقال «حاتم»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذا الدواء يضم المادة الفعالة «فافيبيرافير» وتم طرحه بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمناً موافقة الجهات المسؤولة بالدولة على هذا التوجه.

وأوضح الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدواء الذي تم طرحه في الصيدليات هو مثيل الدوائيين الروسي والياباني لعلاج كورونا المستجد، والذين أثبت نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات «البسيطة» و«المتوسطة» في الخارج، وفي مصر أيضاً لدى صرفه للحالات المُصابة بـ«الفيروس».

وأضاف «خطاب» أن الدواء متوفر في شكل «أقراص» وليس حقن مثل علاج «رمديسيفير إيفا فارما»، والمُصرح حتى الآن باستخدامه فقط بالمستشفيات، لافتاً إلى أن الدواء ظهر في عام 2014 كعلاج للإنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريرياً ضد كورونا «كوفيد-19»، واعتمدته أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، بالإضافة لليابان.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ان الشركة المنتجة حريصة على تصنيع أي كميات يحتاجها السوق المحلية من هذا الدواء، لافتاً إلى أن الدواء يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات، مضيفاً: «هو دواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضاً في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)».

وأعرب «أرمانيوس» عن تقديره لموافقة هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية على طرح الدواء في الصيدليات، ليكون أقرب للمريض.