شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن انتظام سير الإمتحانات خلال الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، مساء الخميس، سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والوكلاء ومدير البرامج ومدير عام الكلية.

اطمأن «الجيزاوي»، خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الإمتحانات، والإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما تفقد الإدارة الطبية، والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة خلال أسبوعها الأول، مشيدا بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.