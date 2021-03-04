شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة رامي عن «جروب الماميز»: ثمار جهد سنوات من العمل في مجال الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل برنامج جروب الماميز، المذاع عبر شاشة قناة مدرستنا اهتمام الكثير من الأمهات في مصر، بسبب محتواه الذي يقدم كل ما يخص الأطفال وخاصة في المراحل التعليمية المختلفة.

جروب الماميز، تقدمه المذيعة زهرة رامي، حقق نسب مشاهدات مرتفعة منذ إنطلاقه وخاصة خلال استضافة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بجانب العديد من الفقرات المتعددة التي تقدم نصائح للأمهات وتتلقى العديد من الشكاوى ويعمل على الرد عليها من قبل الجهات المسئولة.

تقول مقدمة البرنامج زهرة رامي، أنها سعيدة بالتجربة التي تخوضها لإنها مرتبطة بالأطفال والأمهات، وقالت في تصريحات لها للمصري اليوم: «أن فكرة البرنامج جاءت من فكرة جروب الماميز الكبير الذي تتواجد به كل أم لديها أطفال في المراحل التعليمية المختلفة».

وتابعت: «كل أم من المؤكد إنها مشاركة في جروب للمايز له علاقة بالتعليم، أو الصحة وغيرها من الأمور الحياتية المرتبطة بالأطفال، وبالتالي من هنا جاءت الفكرة».

وقالت: «سعيدة بردود الفعل، أجد إنها ثمار تعب وجهد 8 سنوات من العمل في مجال الطفل وتنمية مهاراتهم وكل ما يخصهم»، وأكملت: «أنا سعيدة بالبرنامج، الأدارة، والتكليف، ليس هذا فقط بل سعيدة بفكرة التعليم الجديد التي تتبانها وزارة التربية والتعليم».



يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة، يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء