شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٣ أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي «4718- ط. س. ب» على الطريق الدولي الجديد بعد كمين المفارق «وادي فيران» على بعد 5 كيلومترات في اتجاه مدينة الطور.وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بموقع الحادث، وهم فادي ميخائيل عطية 36 عامًا، ومارينا رأفت حنا 33 عامًا، وكاسيكا فادي ميخائيل 6 أعوام، وجميعهم من محافظة السويس.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.