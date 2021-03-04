شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 99.69% من طلاب الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل 583 ألفا و477 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، حضورهم اليوم، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، عبر موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألف و248 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما نجح 208 ألف و765 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 ألف و452 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95%.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 6 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين.