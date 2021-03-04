شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونناشد الحذر فى تخفيف الملابس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية وزيادة فى فترات سطوع الشمس وانعدم فرص سقوط الأمطار مع ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يبدأ غدا ويصل ذوته الثلاثاء والأربعاء حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 29 درجة .

وأشار شاهين، إلى أن الظاهرة الجوية التى ستؤثر على البلاد الفترة المقبلة هى الشبورة، ولكن لن يكون لها تأثيرا ملحوظا، مناشدا المواطنين القيادة بهدوء، واتباع تعليمات المرور أثناء الشبورة، فضلا عن الحذر فى تخفيف الملابس، خاصة وأنه لازال متبقى على انتهاء الشتاء حوالى أسبوعين، ومن الوارد حدوث انخفاض فى درجات الحرارة مرة أخرى .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.