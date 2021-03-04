شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وفاة النائب كمال عامر تصعد هبة العوضى لشغل مقعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر برلمانية، أنه من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، تصعيد هبة العوضى - الاحتياطى بالقائمة الوطنية من أجل مصر - عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على مقعد البرلمانى الراحل اللواء دكتور كمال عامر، والذى وافته المنية اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

يشار إلى أن المادة 25 من قانون مجلس النواب، أقرت أنه حال خلو منصب أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما، على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ومن المتوقع، أن تشيع جنازة اللواء كمال عامر، فى تمام الساعة 3 من عصر اليوم بمدافن بمصر الجديد.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب بالدولة، ومنها محافظ مطروح ومحافظ أسوان، وانتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي.