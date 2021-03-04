شيخ الأزهر يهنئ الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأردن قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بالقاهرة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، على الدور المحوري للمملكة الأردنية في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

من جانبه، نقل السفير الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني لفضيلة الإمام الأكبر ولعلماء الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر هو منارة العالم الإسلامي، ومفخرة لكل عربي، وأن المسلمين حول العالم يحملون مشاعر الحب والانتماء لهذه المؤسسة العريقة حتى من لم ينل منهم شرف الدراسة فيها أو زيارتها من قبل، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وأن يديم على العالم العربي والإسلامي فضل علماء الأزهر واعتدال منهجه الوسطي.​