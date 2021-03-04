رسمياً.. تحالف "حسن علام" يفوز بتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقر مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في جلسته الأخيرة أمس الأول الثلاثاء، اسم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، وذلك بناء على قرار لجنة البت المشكلة ولجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء وأعمال التفاوض الطويلة عن فوز تحالف "حسن علام" الذي يضم معه شركات مصرية وإنجليزية وفرنسية وإماراتية، ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، في بيان صحفي، أن الوصول لتلك المرحلة من إعلان الفائز سبقها جولات طويلة وعديدة وبالغة الدقة والتعقيد من المفاوضات لتحقيق أقصى عائد وتعظيم حصة الدولة المصرية من تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف مع ضمان أفضل مستوى تشغيل لها وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة في دول العالم والتي تليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة و المتحف المصري الكبير كونه واحدا من أكبر متاحف العالم.

جدير بالذكر أنه في منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصري الكبير بالإعلان عن طرح دولي للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات للمتحف المصري الكبير وعليه تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل، وأسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن اختيار ثلاثة تحالفات منهم.

وبعد ذلك تم استكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية والتي أسفرت عن اختيار تحالفين فقط، وتم عقد عدة جلسات معهما للتفاوض للوصول لأفضل العروض المالية والفنية للدولة المصرية.​