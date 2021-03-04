لحالات العزل المنزلي.. طرح دواء لعلاج كورونا في الصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرح أول دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج فيروس كورونا في الصيدليات، للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات المعزولة منزليا.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا الدواء هو "أڤيبيراڤير"، الذي يضم المادة الفعالة "فافيبيرافير"، لافتاً إلى أن طرح الدواء بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمناً موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.

وأوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "أڤيبيراڤير" الذي تم طرحه في الصيدليات هو مثيل الدوائين الروسي والياباني لعلاج كورونا، بعد إثبات نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات "البسيطة" و"المتوسطة" في الخارج، وفي مصر أيضاً لدى صرفه للحالات المُصابة بالفيروس.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدواء متوفر في شكل "أقراص"، وليس حقنًا مثل علاج "رمديسيفير"، والمُصرح حتى الآن باستخدامه فقط بالمستشفيات، لافتاً إلى أن الدواء ظهر في عام 2014 علاجًا للإنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريريًا ضد كورونا، واعتمدته أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، إضافة لليابان.

يذكر أن دواء "أڤيبيراڤير" يصنع في مصر، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية لطرحه في الصيدليات، وتم تصدير كميات منه لبلدان في عدة قارات بعدما تم تصنيعه في مصر خلال الموجة الأولى لظهور كورونا، ليظهر الدواء نتائج إيجابية، وفعالية في استخدامه في علاج حالات الإنفلونزا وكورونا لدى استخدامه في الأيام الأولى للإصابة بالفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيڨا فارما"، حرص الشركة على تصنيع أي كميات يحتاجها السوق المحلية من هذا الدواء، لافتاً إلى أن "أڤيبيراڤير" يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات.

وأضاف: "هو دواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضًا في علاج فيروس كورونا المستجد".

وأعرب "أرمانيوس"، في تصريحات له، عن تقديره لموافقة هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية على طرح الدواء في الصيدليات، ليكون أقرب للمريض.​