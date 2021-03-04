شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات الأولى بالرعاية بالسويس تبدأ تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخية، بوحدة أسرة مبارك بحى فيصل، تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وشهد وكيل الوزارة تطعيم عدد من المواطنين، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور اسر البنا مدير الطب الوقائى.

وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوى، إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بوحدة اسرة مبارك.

وأوضح أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ودعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.

بدء تلقي لقاح كورونا للفئات الأولى بالرعاية بالسويس

بدء تلقي لقاح كورونا للفئات الأولى بالرعاية بالسويس

بدء تلقي لقاح كورونا للفئات الأولى بالرعاية بالسويس

بدء تلقي لقاح كورونا للفئات الأولى بالرعاية بالسويس

بدء تلقي لقاح كورونا للفئات الأولى بالرعاية بالسويس