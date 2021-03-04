شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديس «أبو فانا» المتوحد يحتفل بمرور 1606 سنة على رحيل قديس الدير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل دير القديس أبوفانا المتوحد، بالصحراء الغربية، غرب مركز ملوي، بعيد القديس أفا فيني أو «أبوفانا» المتوحد، في ظل توافد المئات من من أقباط مركز ملوي بالمنيا والمناطق القريبة منه، وترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، أعمال تطييب جسد القديس أبوفانا المتوحد، بمعاونة وحضور الأنبا أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا، والعديد من كهنة ورهبان الدير، وأقيم اليوم الخميس قداس ذكرى نياحة القديس أبوفانا، في ظل تأمين أمني للدير، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الاحتفال بعيد القديس ابوفانا

والقديس أبوفانا المتوحد واحد من أهم رموز الرهبنة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عاش فيما بين النصف الأخير من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادى، وتحديدا ما بين عامي 355 إلى 415 ميلادية، (355 – 415 ) م، ترهب في شبابه في المنطقة الصحراوية غرب قرية «قصر هور» التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، وعاش عشرات السنين في مغارة جبلية فقيرة، ولم يأخذ رتبة كهنوتية حسب النظام الباخومى، ولكنه صار أبا لبطاركة، إذ تخرج من الدير اثنين من الآباء البطاركة هما: البابا ثيؤدوسيوس البطريرك رقم 79، والبابا متاؤس الأول البطريرك رقم 87، وقد تكاثر أولاده من الرهبان جدا.

الاحتفال بعيد القديس ابوفانا

وعرف عنه أعمال التصوف والنسك والصوم، وتوفي يوم السبت 4 مارس من عام 415 للميلاد، وظل ديره منارة رهبانية، ولكنه تعرض لظروف خارجية عديدة أدت لاندثاره واختفت الرهبنة منه لأمد طويل، حتي تولي الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين الأسقفية في الثمانينات من القرن الماضي، فأولي دير أبوفانا عناية خاصة، ونجحت جهوده في الكشف عن القيمة التاريخية للدير وعودة الرهبنة للدير، الذي أقبل عليه العشرات يرغبون في الرهبنة، وأقام الأنبا ديمتريوس مزار خاص للقديس ابو فانا وتلاميذه، وعمر عدة كنائس ومزارع بالدير، واعترف المجمع المقدس بعودة الحياة الرهبانية للدير في عهد الأنبا ديمتريوس، الذي يتولى رئاسة الدير بجانب مهامه الأسقفية.

الاحتفال بعيد القديس ابوفانا

الاحتفال بعيد القديس ابوفانا

الاحتفال بعيد القديس ابوفانا