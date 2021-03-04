شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بالامتداد العمراني إلى 12 مترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الموافقة علي تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر من ٩ أمتار لتصبح ١٢ مترا من مستوى سطح الأرض.

وقالت إن المحافظة نجحت في التفاوض بشأن تعديل قيد الارتفاع الواردة بالموافقة رقم (٢٠١٩/٣٦٦٠)، حيث توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب أشرف فارس امين عام وزارة الدفاع على اهتمامهم البالغ بهذا الملف.

وأوضحت المحافظ أن القرار سيحقق التنمية بمدينة رأس البر كما سيخدم وبشكل مباشر ملاك الأراضى بالمنطقة لما شمله من تعديل قيود الارتفاعات للمبانى، منوهة بأنه وفقا لبيان الأمانة العامة لوزارة الدفاع سيتم إصدار موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بهذا الخصوص.