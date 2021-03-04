شكرا لقرائتكم خبر عن 27908 طالبًا في الصف الثاني الإعدادي يؤدون امتحان متعدد التخصصات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي في أسوان والبالغ عددهم ٢٧٩٠٨ طالب وطالبة امتحان واحد فقط متعدد التخصصات وسط انتظام سير العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكل الإجراءات الاحترازية.

واستمرت غرفة عمليات المرحلة الثانوية في عملها، حيث أدى طلاب الصف الثاني للشعبة العلمية امتحانهم اليوم في مادة التطبيقات الرياضية بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم في مادة الجغرافيا .

ونجح معظم الطلاب في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجي بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقي (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم في سهولة ويسر.

وبالنسبة لطلاب التعليم الفني أدى طلاب الصف الثاني ( صناعي - تجاري - فندقي - زراعي - مزدوج)، وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.