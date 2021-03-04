شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع رواية «لبنانية في بولاق» للكاتبة راسيا سعادة بالمعادي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم مكتبة الكتب خان بالمعادي في السابعة مساء اليوم الخميس، حفل توقيع للإعلامية والكاتبة اللبنانية راسيا سعادة لأولى رواياتها لبنانية في بولاق

وتناقش الكاتبة في روايتها الأولى لبنانية في بولاق حكاية فتاة لبنانية مغتربة تبحث عن وطن بديل جديد يمنحها الأمن والسلام والحب والحرية، وتتنقل بطلة الرواية في رحلتها بين عواصم وبلدان عربية وغير عربية بحثًا عن الحب والسعادة، وتستقر في القاهرة التي تحبها من كل قلبها وتفضلها عن كل البلدان التي عاشت بها، وتسكن في المناطق الأرستقراطية الحديثة ثم تضيق بها سُبل العَيش وتذهب للبحث عن بيت في منطقة في ضاحية بولاق الشعبية، ولكن كانت المفاجأة أنها لم تكن على حسب توقعاتها.

والكاتبة راسيا سعادة هي صحفية وإعلامية ومذيعة لبنانية عملت في عدد كبير من المنصات الإعلامية الشهيرة في الوطن العربي.