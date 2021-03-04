شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار نوة السلوم تضرب الإسكندرية.. و الملاحة البحرية لم تتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت أمطار نوة «السلوم» سواحل الإسكندرية، اليوم الخميس، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وشارك في جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، 4 جهات هي الأحياء وشركات«الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، إذ جرى الدفع بـ180 سيارة شفط.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

يشار إلى أن نوة السلوم تستمر لمدة يومين مصحوبة برياح جنوبية غربية وتكون ممطرة.