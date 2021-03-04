شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، متابعة عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة (كلية العلوم، وكلية التربية النوعية وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التربية الرياضية)، صباح اليوم الخميس، وذلك بحضور الدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية والدكتور صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والأستاذ الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية.

وخلال المتابعة، اطمأن الدكتور أحمد شديد، على سير عملية الامتحانات بسهولة وتوفير الأجواء الملائمة للطالب لأداء الامتحان من خلال سبل التهوية والإضاءة لقاعات الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.