شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: زيادة التعاقدات على التقاوي المعتمدة من الوزارة لزراعة المحاصيل في العوينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏قام الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بزيارة محافظة الوادي الجديد والمرور على محطة إعداد التقاوي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والوقوف على أهم المعوقات وحلها.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة، كم تم الاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرًا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكل المحاصيل من المزارعين بمحافظة الوادي الجديد

وأضاف حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن هذه الجولة تأتي في ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالمتابعة الدقيقة والوقوف على آخر المستجدات وتقديم كل الدعم الفني للشركات والمزارعين فيما يخص حقول إكثار تقاوى المحاصيل المختلفة، مشددًا على العمل على إيجاد حلول فورية لأي معوق في سبيل الحصول على تقاوى ذو جودة ونقاوة عالية بحقول إكثار تقاوى المحاصيل الشتوية التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة وفتح آفاق جديدة لنشر الهجن والأصناف للمحاصيل الصيفية وخاصة الفول السوداني والذرة الشامية بشرق العوينات.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي إلى المتابعة المستمرة من وزير الزراعة ودعمه للقطاع الخاص ممثلا في الشركات الزراعية الموجودة بشرق العوينات وإصرار الوزارة على نشر الأصناف والهجن لكل المحاصيل المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مناسبة.

وقام رئيس إنتاج التقاوي يرافقه الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي‏ بالتوجه إلى مدينة الداخلة واستلام مساحة 400 متر للادارتين لإنشاء مبنى إداري واستراحة ومخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المنزرعة بتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة وبسعر مخفض طبقا لتوجيهات وزير الزراعة في الشأن، ‏كما توجها إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوي والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة.

الدكتور حاتم إبراهيم يتفقد زراعات القمح في العوينات

الدكتور حاتم إبراهيم يتفقد محطات إنتاج التقاوي في الوادي الجديد

رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي خلال جولته في شرق العوينات