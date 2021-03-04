شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ أحمد أبوالغيط بالتجديد له أمينًا عامًّا للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإعادة الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية لدورة جديدة لمدة 5 سنوات اعتبارا من يونيو 2021، مشيرا إلى أن التجديد لفترة ثانية تعكس ثقة القيادة المصرية والعربية في ظرف دقيق من تاريخ الأمة العربية.

وقال الدكتور الخشت، إن مجلس الجامعة وقيادتها إذ يقدم التهنئة للسيد أحمد أبوالغيط، يؤكد على أن موافقة الدول العربية بالإجماع على قرار القيادة السياسية المصرية، على إعادة ترشيح أبوالغيط لولاية ثانية تعكس أيضا مدى العلاقات القوية والمتينة وثقة الدول العربية في رؤية القيادة المصرية للعمل العربي في المستقبل وتجسيد طموحات الدول العربية في عمل عربي جماعي بهدف خدمة الشعوب والمصالح العربية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار «أبوالغيط» جاء لدوره الكبير في العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وتقليل مساحات الخلاف، والعمل المشترك الفعال بينها، بالإضافة إلى أن إدارة أبوالغيط في ولايته الأولى اتسمت بالوعي والحكمة في مرحلة كانت مليئة بالتهديدات والأخطار والتحديات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الدول العربية من أجل وجود رؤية عربية واحدة في تناول القضايا العربية الراهنة، في ظل أوضاع سياسية معقدة تتطلب الحكمة والالتفاف العربي بعيدًا عن التشتت والتفكك.