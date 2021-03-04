شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : تنفيذ 98% من الإنشاءات الداخلية للمنطقة الصناعية بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بنصر النوبة، ستصبح قاعدة انطلاق لشباب نصر النوبة في مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة.

وأشار عطية إلى أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73،8 ألف متر، تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة، حيث تصل مساحة كل منها إلى 90 متر مسطح منها 60 متر داخلى و30 متر رصيف تحميل خارجى.

ولفت إلى أن نسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98 %، في حين جارى بالتوازى العمل في المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85 %.