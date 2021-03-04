شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد المشروع الأوروبي للتطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا الخميس مركز صحة الأسرة الأوربي المخصص لتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة قنا ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة والسكان وبرفقته الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة.

استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا

ووجه الداودى بتسخير كافة الامكانات لراحة كبار السن الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة قنا الذين جرى قبول تسجيلهم على سيستم وزارة الصحة، ومتابعة حالتهم الصحية قبل وبعد اللقاح، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرا أن الدولة المصرية لم تدخرا جهدا لحماية الشعب خلال جائحة كورونا بكافة الامكانات المتاحة.

استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا ان الطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين بالمركز صحة الأسرة لتلقى لقاح كورونا، تبلغ ١٩٢ حالة يومياً، خلال فترة الاستقبال التي تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً يومياً.

استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا

و أضاف أنه تم اختيار مركز صحة الأسرة بمدينة قنا، كمكان يتوسط جميع مدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن وجوده على طريق مواصلات رئيسي يوفر العبء والمعاناة عن المواطنين موضحا أن أصحاب الأمراض المزمنة لهم قاعدة بيانات جاهزة بمديرية الصحة منذ تسجيلهم في مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلى مرضي الأورام، مضيفاً بأن هناك تسهيل وتيسير للمواطنين خلال تقديمهم للحصول على التطعيم سواء من خلال موقع الوزارة أو الحضور للحصول على اللقاح بالمر المخصص لذلك.

استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا

و أوضح ان المديرية استعدت مبكراً لاستقبال الحالات التي سجلت للحصول على لقاح كورونا، فقد جري تطعيم الأطباء والأطقم الطبية كأول الفئات المستهدفة واليوم بدأنا في استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا