شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يبحث تقارير الخدمة فى 10 دول إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، اجتماعًا مع أعضاء سنوس الكنيسة في الدول العشرة التابعة له، وهى مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وذلك خلال جلسة افتراضية عبر برنامج زووم بدأت بالتأكيد على أهمية مبدأ التلمذة ودورها فى الخدمة الكنسية مشددا على إنها رسالة المسيح لتلاميذه التى اتبعوها فتأسست الكنيسة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الخميس، قدم قادة الكنائس المختلفة خلال الاجتماع مجموعة من التقارير حول مجريات الخدمة فى الدول العشرة التى تتبع الإقليم بين إبروشيات مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا إذ عرض قادة الكنائس آخر ما آلت إليه الخدمة الكنسية والمجتمعية فى بلادهم بالإضافة للزيارات الرعوية.

حضر اجتماع اللجنة الأسقف سامي فوزي أسقف أبروشية شمال أفريقيا والقس ديفيد عزيز راعى الكنيسة بتونس والقس كريمسون راعى الكنيسة بليبيا والقس هو توماس راعى الكنيسة بالجزائر، كما حضر الأسقف كوان كيم سينج أسقف إبروشية القرن الأفريقى والقس جيدي من إبروشية القرن الأفريقى وحضر القس أرميا راعى من إبروشية جامبيلا ومن إبروشية مصر دكتور ماجد بطرس وأرشيدياكون عماد باسيليوس والدكتورة هدى الجندى أعضاء اللجنة التنفيذية و فؤاد رشدي المستشار القانونى للكنيسة الأسقفية.

كان رئيس أساقفة كانتربري قد أعلن في شهر يوليو الماضى تأسيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذي يضم مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا واثيوبيا وجيبوتي والصومال وتم اختيار المطران منير حنا رئيس له.