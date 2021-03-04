شكرا لقرائتكم خبر عن 28 بحثا علميا و10 ورقات عمل فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، وصول إجمالى البحوث العلمية المشاركة فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات والجارى طباعتها ضمن أعمال مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، 28 بحثًا علميًّا .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن هذه الأبحاث العلمية ستكون إضافة إلى ورقات العمل التى يقدمها الوزراء والمفتون ورؤساء المجالس العليا للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم أثناء المؤتمر.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، البحوث التى تم اعتمادها للطباعة ضمن أعمال المؤتمر ملحقة باسم الباحث وهى :

المحور الأول : مفهوم الحوار وغاياته 1.مفهوم الحوار وغاياته

الدكتور عوض إسماعيل عبد الله محمد، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

2.مفهوم الحوار وآدابه وغاياته

المستشار الدكتور على عمارة الرئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة

3.مفهوم الحوار وغاياته فى واقعنا المعاصر

الدكتور جمال رجب سيدبى، نائب رئيس جامعة السويس سابقًا

4.ضوابط الحوار وغاياته

الدكتور السيد محمد الديب، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر - الزقازيق

5.الحوار فى الإسلام .. مفهومه وغاياته وآثاره

الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر – الزقازيق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

6.غايات الحوار

الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا

7.الحوار القرآنى قراءة حجاجية

الدكتور محمد عبد المطلب، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب – جامعة عين شمس

المحور الثانى : عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد 1.بين الحوار والنقد الموضوعي

الدكتور عبد الله مبروك النجار –عضو مجمع البحوث الإسلامية ، وعضو مجمع الفقه الإسلامى الدولى .

2.عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد

الدكتور بكر زكى إبراهيم عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة

3.بين عقلانية الحوار وقضايا التجديد

الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا

4.الحوار الهادف والتعصب البغيض

الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد – جامعة الأزهر

5.أصول التحاور فى القرآن الكريم

الدكتور عمر ابراهيم حمروش، كلية الشريعة والقانون بدمنهور

6.الحوار وأنماطه

الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق جامعة الأزهر.

7.ضوابط الحوار ومعوقاته

الدكتور عبد الحميد متولى (البرازيل)

المحور الثالث : الحوار والمشترك الإنساني1.الأديان وتشاركها فى بناء حضارة الإنسان

الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة

2.التعددية والقواسم المشتركة

الدكتور أحمد على سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المحور الرابع : الحوار واحترام خصوصية الآخر1.الحوار بين الحضارات واحترام الخصوصية

الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجلس النواب المصرى ووكيل لجنة الشئون الدينبة والأوقاف

2.الحوار وإنصاف الخصم

الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق

3.احترام الخصوصية الدينية

الدكتور محمد عبد الدايم على سليمان محمد الجندى، أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

4.الحوار واحترام خصوصية الآخر

الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا – جامعة الأزهر

5.الحوار بين الواقع والمأمول

هانى لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا وعضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب

المحور الخامس : أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني1.ثقافة الحوار فى مواجهة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية

الدكتور نبيل السمالوطي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر

2.حوار الأديان وأثره فى مكافحة التطرف والإرهاب وصنع السلام الإنساني

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري

3.أثر الحوار البنَّاء فى مواجهة الإرهاب

الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم

4.أثر الحوار البنَّاء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني

الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ومستشار مفتى جمهورية مصر العربية

المحور السادس : عوامل نجاح الحوار1.دور الإعلام فى ترسيخ الحوار

الدكتور عبد الله حسين الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية

2.الإعلام وقضية الحوار

الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة

3.عوامل نجاح الحوار

الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - القاهرة