شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يكرم طالبا لتسليمه شنطة بها مبلغ مالى عثر عليها بمدرسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الطالب أنور عيد سعيد ، المقيد بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة البراجيل الابتدائية المشتركة والتابعة لإدارة أوسيم التعليمية، بحضور مجدى كامل مدير عام الإدارة.

جاء التكريم لأمانة الطالب حيث إنه عثر على شنطة بها مبلغ مالى، فأبلغ والدته وعلى الفور تم تسليم الشنطه لمدير المدرسة وإبلاغ مدير عام الإدارة والمديرية.

وأهدى " الجيار " شهادة تقدير وتم تسليمه مبلغ مالى لأمانته وتفوقه، حضر التكريم خالد عبد العظيم، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة أوسيم التعليمية، وسعيد محمود مدير مدرسة البراجيل الابتدائية المشتركة، وريحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية، وبدوى علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء .