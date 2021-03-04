شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد إسناد تشغيل القطار الكهربائى "عدلي منصور – العاصمة الإدارية" مع شركة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة القومية للأنفاق عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان مع شركة RATP DEV الفرنسية، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا التعاقد خلال التقرير التالى:





1- المشروع يمتد بطول 90 كم ويشمل 16 محطة.2- القطار الكهربائي سرعته التصميمية تبلغ 120 كم/ س. 3- الشركة الفرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.4- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسئولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه. 5- تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.6- الشركة الفرنسية متوقع تبدأ مهامها فى أغسطس المقبل مع بداية التشغيل التجريبيى للمشروع. 7- عقد الإدارة ممتد لمدة 15عام.8- معدلات تنفيذ المشروع حاليا أقتربت من الـ 80%. 9- مخطط انتهاء التنفيذ نهاية يوليو المقبل، بحيث يبدأ التشغيل التجريبيى بدون ركاب خلال أغسطس ليستمر 3 شهور قبل التشغيل الرسمى للجمهور خلال احتفالات أكتوبر القادمة.10- ينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان.