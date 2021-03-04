شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة قادة المستقبل لـ 50 متدربا من العاملين فى المحليات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية لإعداد قادة المستقبل والتى بدأت منتصف فبراير الماضى، واستمرت على مدار 3 أسابيع، بمركز التنمية المحلية بسقارة واستفاد منها 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، أن الدورة تأتى ضمن خطتها لتطوير مهارات الكوادر الشبابية فى المحليات والاستجابة لاهتمام القيادة السياسية بمحور بناء الإنسان المصرى وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وقالت الوزارة، إن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها، وأن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة لديهم، مؤكدة الأهمية الكبرى للتدريب فى العصرالذى نعيشه، خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً بحيث أننا فى حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.

وركزت دورة قادة المستقبل على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات إضافة إلى جلسات المحاكاة فى مجال الأزمات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للأماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين، ونفذ البرنامج التدريبى ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الاداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات وورؤية مصر 2030، إضافة إلى أساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وإدارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها، مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية.

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد صف ثان من القیادات المحلية هى عملیة مستمرة لا تلتزم بتوقيت محدد، لافتة إلى أنه تم ترشيح المتميزين فى الدورات السابقة لتولى مناصب قيادية فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الاحياء والمدن؛ كما رشحت الوزارة أوائل الدفعات السابقة فى دورات تدريب خارجية فى الصين للاستفادة من تجربتها المتميزة فى تطوير الإدارة المحلية والمشروعات الصغيرة.

وتعد دورة إعداد قادة المستقبل من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة بهدف إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وفى نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، والذى ينفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وركزت الدورة التدريبية التى نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكانى ومؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع وهى الجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان واستفاد من هذه الدورة 30 متدرباً.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء دورتين تدريبيتين عن الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والمكروفيلم وإدارة المشروعات "برنامج pmp" واستفاد منهما 57 متدرباً، فيما ينظم الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية، هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال إعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بإدارات البوابات الإلكترونية وإدارات الإعلام بالمحافظات، والدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجى والتميز المؤسسى والموارد البشرية، والدورة الثالثة فى مجال رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، والدورة الرابعة فى مجال التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى، ويستفيد من الدورات التدريبية 126 متدرباً من جميع المحافظات.