شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: صرف الدفعة الأخيرة لثانى مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير ‏المنتظمة ‏الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7/3/2021، هو الموعد الخاص ‏ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ‏لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر ‏أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة‎.‎

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين، للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر ‏الصرف منها، إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم ‏فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا‎.‎