شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غداً الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

بالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.