شكرا لقرائتكم خبر عن حصول وحدة تابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة، حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة للإدارة، طبقاً للمواصفة الدولية ( ISO/ 9001/2015 ).

يأتى هذا فى إطار اتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية، للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية، فى سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدنى .

حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.