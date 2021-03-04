شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس غينيا بيساو، ومد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الغد، وتحذير الأرصاد للمواطنين من تخفيف الملابس رغم الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس السيسي: مباحثاتى مع رئيس غينيا بيساو عكست إرادتنا السياسية المشتركة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس عمر إمبالو، رئيس غينيا بيساو، ضيفا على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكداً أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.

مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الغد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غدًا الجمعة الموافق 5 مارس، التى كان من المقرر انتهائها أمس الأربعاء الموافق 3 مارس، بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا.. ويؤكد: الدولة تقوم بتأمين أكبر قدر من اللقاحات المعتمدة.. والصحة: مصر أول دولة إفريقية تبدأ حملة التطعيم ضد الفيروس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.

الحكومة تنفى تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.

رئيس الوزراء: زيادة أعداد المواطنين المرشحين للتطعيم بلقاح كورونا الفترة المقبلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.

عاش إماما وعمل قارئا ومات يتلو القرآن.. حكاية الشيخ أشرف الغامرى من وصيته قبل رحيله بيوم حتى توفاه الله أثناء تلاوته القرآن في عزاء صديقه.. وشقيقه يؤكد: ودع الجميع قبل وفاته.. وأوصى بالحفاظ على مكتبته

"إذا أحب الله عبداً أعانه على اتّباعه.. وإذا اقترب أجل العبد الصالح وفقه الله فى التوبة".. حسن الخاتمة فى أبهى صوره شهدتها مدينة الخانكة فى القليوبية، وخاصة مع رحيل الشيخ أشرف الغامرى، "خبير أئمة" وكيل بوزارة الأوقاف، والذى كان يتمتع بحب الجميع الصغير قبل الكبير، ليلقى ربه على حال يتمنى الجميع أن يموت عليها، وترك إرثا من محبة الجميع له.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم ولمدة 3 أيام.. ورقة المواد الثقافية تتضمن 4 أسئلة بين اختيار وصح وخطأ مع التعليل فى الحالتين.. المادة بـ20 درجة ولجنة من المتخصصين للتصحيح وتقدير الدرجات

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الخميس 4 مارس، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يمتحن 127847 طالب وطالبة على مدى 3 أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية اليوم الخميس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس الجارى، اللغة العربية 9 مارس الجارى.

غوريلا فى حديقة سان دييجو بأمريكا أول حيوان يتلقى لقاح كورونا بالعالم

ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي أن الغوريلا هي أول حيوان تلقى تطعيم كورونا في حديقة حيوان سان دييجو، حيث تم إعطاء العديد من القردة الكبيرة لقاحات تجريبية لكورونا أمس الأربعاء، لتصبح أول حيوانات تتلقى لقاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعالمياً.

مها الصغير تسترجع ذكريات والدها الراحل بفيديو يشيد فيه "بجدعنة" ليلى علوى

كشفت الإعلامية مها الصغير، عن فيديو لوالدها مصفف الشعر العالمى وخبير التجميل الراحل محمد الصغير، وهويثنى على النجمة ليلى علوى، مؤكدا أنها "جدعة جدا" وأنهما يتشابهان كثيرا خاصة مسئوليتها تجاه أهلها والمحيطين بها.

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس رغم الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة على الإسكندرية، مؤكدا انعدام فرص سقوط الأمطار على باقى الأنحاء كافة بدءًا من الغد.

كهربا يطلب وساطة كبار فريق الأهلى لحل أزمته مع موسيمانى

طالب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي وساطة عدد من نجوم الفريق الأحمر، للتدخل وحل أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب الأزمة التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة طلائع الجيش الأخيرة.