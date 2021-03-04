شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا بيساو للرئيس السيسى: مصر عادت بقوة لأفريقيا.. وتذكرنى بعبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة ، في أول زيارة رسمية له لمصر منذ توليه الرئاسة.

وقال رئيس غينيا بيساو فى مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، مخاطبًا الرئيس السيسى قائلًا: "أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون علي هذا الدرب".

وأضاف: "للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".