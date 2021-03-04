شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فاكسيرا تكشف طريقة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورة هبه والى، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا " المصل واللقاح"، انطلاق تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى 42 مركزا على مستوى الجمهورية بالمجان.

وقالت الدكتورة هبه والى، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا لـ" الخليج 365" إن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا قام بتحويل 800 حالة حتى الآن للحصول على اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مشيرة إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 20 حالة حتى الآن مشيرة إلى أنه تم تخصيص غرفة كبيرة تراعى كل الإجراءات الاحترازية لانتظار المواطنين وتسجيل بياناتهم تمهيدا لدخولهم غرف التطعيمات للحصول على اللقاح.

وأضافت الدكتورة هبة والى، أن الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل يمكن لأى شخص الدخول عليه للتسجيل ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، فى اطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت أن الموقع الإلكترونى يقوم بتسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث يتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وتابعت: يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما يتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقى اللقاح.