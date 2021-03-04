"المخلل مسموم".. العثور على 19 طن مخللات فاسدة داخل مصنعين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "19 طن مخلل، 49500 عبوة لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية و3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 12 طن منتج نهائي شرائح غراء، 96 طن جلود حيوانية، 19٫5 طن مخلفات جلود "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس.

كما ضبط 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية المواد والمخلفات الخطرة، عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين، التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، 22 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 30 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية و5 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.