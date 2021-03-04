أخبار مصر

معمل تحليل تابع لهيئة تموين القوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة ISO / 9001/2015

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن معمل تحليل تابع لهيئة تموين القوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة ISO / 9001/2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة، حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقاً للمواصفة الدولية ( ISO/ 9001/2015 ).

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث الرسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

يأتي هذا في إطار إتباع وتطبيق كل معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الإرتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني .

حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول .

حصول إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة (ISO / 9001/2015)

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا