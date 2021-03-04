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شكرا لقرائتكم خبر عن معمل تحليل تابع لهيئة تموين القوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة ISO / 9001/2015 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة، حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقاً للمواصفة الدولية ( ISO/ 9001/2015 ).
جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث الرسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.
يأتي هذا في إطار إتباع وتطبيق كل معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الإرتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني .
حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول .
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