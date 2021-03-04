معمل تحليل تابع لهيئة تموين القوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة ISO / 9001/2015

يأتي هذا في إطار إتباع وتطبيق كل معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الإرتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني .

استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة، حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقاً للمواصفة الدولية ( ISO/ 9001/2015 ).

محمد يوسف

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