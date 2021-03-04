شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم 100 من كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية اليوم في تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أن تطعيم فيروس كورونا المستجد «آمن»، ولم تظهر أي أعراض على من تلقوا اللقاح من الأطقم الطبية. ويستعد ما يقرب من 100 مواطن، اليوم، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة المنوفية، للحصول على لقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات منوف.

وأوضح وكيل الصحة، أن الهدف من التطعيم هو تقليل الفترة البينية بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.