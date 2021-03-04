شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبه، ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تموينية وتفتيشية على مصانع الحلويات وتم ضبط مخالفات متنوعة داخل المصانع وتحرير محاضر ضد أصحابها، وتم تحرير محضر جنح ا د ط ضد أصحاب مصانع حلويات بمنطقة الروبيكي لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٠ شيكارة بودرة كاكاو زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي ٢٥٠ كيلو بودرة كاكاو، كما تم التحفظ على ٥ شيكارة جيلاتين خام زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي ١٢٥ كيلو جيلاتين مجهولة المصدر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، وكذلك تحرير محضرين حنج ا د ط ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.