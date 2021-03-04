شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: ٤٠ دقيقة أقصى مدة تأخير للقطارات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هيئة سكك حديد مصر إن متوسط تأخير القطارات اليوم الخميس يتراوح ما بين ٢٠ و٤٠ دقيقة على الخطوط الرئيسية، بسبب أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
أوضحت أن متوسط تأخير القطارات جاء على التالي:
أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانياً: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :
- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة
ثالثاً: خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة
خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
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