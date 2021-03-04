شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري ملفات عمل الوزارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري ملفات عمل الوزارة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.