شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع ٢٢ مركزاً للدروس الخصوصية في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمكتبات، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، وجهاز حماية المستهلك، والتأمينات الاجتماعية، والضرائب العامة، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٢ مركز للدروس الخصوصية ومكتبات مخالفة للإجراءات الاحترازية وبدون ترخيص، فضلاً عن قيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر، وتم تغريم ٦ مراكز للدروس الخصوصية غرامة فورية ٤ آلاف جنيه لكل واحد منهم وتشميعه لمدة أسبوع، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بتوقيتات الحظر ووجود عدد من الطلاب بدون كمامات واقية، كما تم تشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية لمخالفتها توقيتات الحظر، فضلا عن تواجد الطلاب بداخلها بدون إرتداء كمامات واقية، وتم تحرير محاضر إثبات مخالفة الحظر ولعدم سداد الغرامة المستحقة.

كما تمكنت الحملة من تشميع ٩ مكتبات لقيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وإدارتها بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.