شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوي يوجه نصائح للطلاب للمذاكرة والمراجعة قبل الامتحانات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مينا حنا الخبير التربوي والمتخصص في التعليم عن بُعد إن الطالب عليه تحضير جدول مذاكرة واضح له وتحديد هدفه من الكلية التي يرغب في دخولها مع تجنب الشائعات التي تؤثر عليه بالسلب.

وأضاف مينا حنا، خلال لقاء بالإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مقولة كلية قمة وأخرى عادية، لا معنى لها، والطالب هو من يصنع قمته بنفسه في الكلية التي يرغب في دخولها أيًا كانت، مطالبًا الطلاب بضرورة تنظيم وقته.

وتابع الخبير التربوي، أن الطالب لابد أن يكون مسؤول عن نفسه، وتنظيم جدول مذاكرة وآخر للراحة، مع تجنب سماع الشائعات التي تؤثر على حالته النفسية، مضيفًا «الطالب عليه توسيع مداركه، ويخلق جدول مذاكرة ومواعيد مراجعات ويضع امتحانات لنفسه ويبدأ في حلها».