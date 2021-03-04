شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. رئيس جامعة المنيا يتابع لجان الامتحانات داخل 20 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل لليوم الرابع على التوالي، الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية، لعدد من لجان كليات الجامعة، والبالغ عددها 20 كلية، للتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات بهم، والاطمئنان على الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات والقاعات التي تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات.

أكد «عبدالنبي» على ضرورة ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات لضمان عدم وجود تجمعات نهائياً سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري بالجامعة.