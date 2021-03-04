شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية الجديدة أسفل الطريق الدائري بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، التحويلات المرورية الجديدة للقطاع( أ ) لطريق شركات البترول، من نزلة الخصوص أسفل الطريق الدائري لتخفيف الضغط المروري أثناء أعمال تطوير محور شركات البترول وتطوير طريق مصر الاسماعيلية الزراعي.

وقالت المحافظة في بيان، الخميس، إن التحويلات المرورية ستكون كالآتي، على القادم من كافة مناطق القاهرة والدائري ومتجه إلى طريق القاهرة الاسماعيلية الزراعي التوجه عبر طريق الشركات بمسطرد، حتى مناطق سيرياقوس (كوبري الهويس) ثم الانتقال إلى القاهرة/الاسماعيلية ثم العودة مرة أخرى إلى طريق شركات البترول عن طريق كوبري سيرياقوس العلوي، وذلك حتى كوبري كفر حمزة والعودة إلى السير على طريق القاهرة/الاسماعيلية الزراعي في الاتجاه القادم من الاسماعيلية حتى كوبري السماد للتوجه لطريق شرق ترعة الاسماعيلية.

ووجه المحافظ، بتكثيف الخدمات المرورية على الطريق لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والتي ستقضي على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد محمدي رئيس مدينه الخصوص، وأعضاء مجلس النواب، والعميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية.