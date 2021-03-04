شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يبحث توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، بمكتبه اجتماعين لمناقشة توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المحافظة ومراجعة الموقف القانوني لها.

بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ومديري الإدارات الهندسية، والتخطيط والشؤون المالية ومراقب الحسابات، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ووضع حلول سريعة لمواجهة أي عقبات في التنفيذ.

كما استعرض محافظ الغربية الموقف المالي لعدد من المشروعات الجارية وتدبير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة، كما ناقش تقدم الأعمال في مشروعات المجزر النصف آلي، ومحطة إنتاج البيض، كورنيش طنطا، كوبري المشاة الكهربائي بطنطا، بالإضافة إلى مناقشة موقف مرفقي طنطا والمحلة، كما بحث مخالفات شركات الإعلانات المتعاقد معها، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية وعمل دراسة لتطوير منظومة الإعلانات في جميع المراكز والمدن، وكذلك موقف التصالح في مخالفات البناء.

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