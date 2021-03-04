شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد بدء تطعيم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي للتطعيم بالجرعة الأولي للقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ للمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث يتم التطعيم بناء على التسجيل بموقع الوزارة أو الاتصال بالرقم الساخن 15335 الذي أعلنته وزارة الصحة ويخطر المواطن برسالة تليفونية، وتتم إجراء الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الأولى.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر للقيادة السياسية الواعية لتوفير العقار للمواطنين بالمجان، وأشاد بجهود وزارة الصحة وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة فيما اتخذته من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا على مدار ما يقرب من العام.

كما أشاد المحافظ بحسن التنظيم والإجراءات المتبعة بمستشفى شرم الشيخ من بداية استقبال المواطنين حتى إنهاء التطعيم، وأن التطعيم بلقاح كورونا المستجد يتم بمستشفى شرم الشيخ الدولي لجميع مواطني المحافظة.

ومن المقرر أن تستقبل مستشفى شرم الشيخ اليوم ١٠٠ مواطن للتطعيم، حيث يتم تطعيم عدد ٦ مواطنين كل ساعة بعد إجراء الكشف والفحص الطبي واستيفاء البيانات.

كان في استقبال المحافظ بمستشفي شرم الشيخ الدولي الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي.