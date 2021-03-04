شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تبدأ تسجيل أسماء المواطنين للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، أن المديرية بدأت تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاحى سينو فارم واسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا المستجد، منذ 3 أيام للفئات المستحقة، وهى اصحاب الأمراض المزمنة والأورام والغسيل الكلوى وكبار السن.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات صحفية عقب تدشين العمل ببدء تطعيم المواطنين من وحدة طب اسرة العمراوى، اليوم الخميس، أن المراكز الطبية الثلاثة المخصصة للتطعيم تستقبل المواطنين يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء من خلال فريقين طبيين للعمل بالتزامن مع تطعيم 288 مواطن يومياً، فضلا عن تخصيص مخرجين واحد للدخول والثانى للخروج عقب التطعيم.

وأشار إلى أن التسجيل يتم من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة عن طريق الموبايل أو أي منطقة تقديم خدمة سواء وحدات صحية ومستشفيات خاصة أو مراكز طبية حيث تصل رسالة نصية إلى المواطن تفيد بقبوله مشفوعة ببيانات كاملة عن مكان التطعيم والتوقيت ورقم التسلسل وكذا التوجه إلى المركز المحدد له وبمجرد وصوله المركز يتم استقباله في غرفة التسجيل ثم غرفة التهيئة والموافقة المستنيرة ثم يتوجه بعدها إلى منطقة اللقاح ثم المتابعة والكشف ومنها إلى غرفة المغادرة.

وأشار إلى أن الجرعة الثانية من لقاح سينو فارم، يتم الحصول عليها بعد اسبوعين من الجرعة الاولى، فيما يتم الحصول على الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا بعد 3 أشهر.

وعن المخزون الخاص باللقاحين، قال وكيل الوزارة أن الدعم الكافي موجود ومتوفر في الاسكندرية فضلاً عن فتح خط مباشر مع شركة فاكسيرا للأمصال للاستعاضة اليومية لاستكمال أي اعداد موجودة في الاسكندرية.

ولفت إلى أنه الاسكندرية خصصت 3 مراكز لتقديم خدمة إعطاء اللقاح لتلك الفئة وهى وحدة مركز طبي العمراوي بالمنتزة، ومركز طب المفروزة بميناء البصل، ومركز صحة المرأة الأفريقي بمنطقة الأزاريطة.