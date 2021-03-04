شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفي سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة الصحة، مركزا للتطعيم ضد وباء كورونا المستجد، وذلك داخل مستشفي سمالوط المركزي، شمال مدينة المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المركز خصص للتطعيم بلقاح عقار السينوفارم «استرازينيكا» للوقاية من وباء كورونا المستجد، للمستفيدين من المبادرة، والذين قاموا بتسجيل رغابتهم على الموقع الرسمي، لوزارة الصحة.

وأضاف «نادي» في تصريحات صحفية، ان عملية التطعيم تخضع للموقع الالكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة، حيث يقوم المواطن بتسجيل رغبة في التطعيم، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات وتحديد المكان والزمان لتلقي اللقاح .

وقال «نادي» إن المحافظ اللواء أسامة القاضي، حرص على الحضور إلى مستشفي سمالوط، والمشاركة في أول يوم عمل، وتلقى أول مواطن اللقاح. مطالبا المواطنين بالتقدم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.